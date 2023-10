Nach der vergleichsweise bescheidenen Rally des Nasdaq und anderer US-Indizes gestern sind die Aktienmärkte von überverkauft zu überkauft gewechselt (gemessen am Relative Stärke-Index RSI im 60 Minuten-Chart). Das deutet daraufhin, dass heute eher mit einem Rücksetzer der Aktienmärkte denn mit einer Fortsetzung der gestrigen Rally zu rechnen ist. Im Fokus heute wieder der Nasdaq mit den Zahlen von AMD - und einem warnenden Artikel zu Nvidia des "Wall Street Journal", das viel Umsatz in China verlieren könnte aufgrund der Maßnahmen der Biden-Regierung. A propos China: heute Nacht ganz schwache Einkaufsmanagerindizes aus dem Reich der Mitte, während die Bank of Japan faktisch eine neue Geldpolitik fährt, ohne dies so klar und direkt zu kommunizieren. Heute eine Art Zwischentag vor der Fed am Mittwoch, den Apple-Zahlen am Donnerstag und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag..

1. Dax: Anleger waren auf Ausverkauf nicht vorbereitet

2. Chinas Gold-Appetit bleibt groß – Goldpreis erreicht Allzeithoch

3. Webinar mit André Stagge und Markus Fugmann

