OMV und Interzero gründen Joint Venture für Bau und Betrieb Europas größter Sortieranlage für chemisches Recycling

Wien (ots) -



- Bau und Betrieb einer innovativen vollautomatischen Sortieranlage mit einer

Kapazität von bis zu 260.000 t pro Jahr in Walldürn, Deutschland

- Verarbeitung von Mischkunststoffen zu Rohstoffen für das chemische Recycling

der OMV

- Investitionsvolumen von OMV beläuft sich auf über EUR 170



Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe

sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien, gibt heute die finale

Investitionsentscheidung für den Bau einer von Interzero* entwickelten

innovativen Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische

Recycling bekannt. Insgesamt wird die OMV über EUR 170 Mio in den Bau dieser

hochmodernen Anlage im süddeutschen Walldürn investieren. Die OMV wird 89,9

Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten und 10,1 Prozent der Anteile

entfallen auf Interzero, dem in Europa führenden Anbieter für Kreislauflösungen.