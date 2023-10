Das KenCube Intranet wird jetzt noch vielseitiger

Wien (ots) - Die Intranet-Lösung KenCube wird kontinuierlich weiterentwickelt

und an Kundenbedürfnisse angepasst. Eine ganze Reihe von Funktionen unterstützen

Organisationen dabei, den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeitenden zu erleichtern und

sie ins Boot zu holen. Jetzt wird KenCube um ein praktisches Essenbestellsystem

Das Thema Essen ist ein beliebter Inhalt jedes Intranets





Egal ob Menüplan der Kantine oder Bestellung beim Gasthaus ums Eck - Essen istin statistischen Auswertungen fast immer der beliebteste Inhalt jedes Intranets.Speisepläne werden im Schnitt doppelt so häufig aufgerufen wie derzweitpopulärste Beitrag und sind Frequenzbringer für jedes Unternehmensnetzwerk.KenCube hilft ab sofort entscheidend bei dessen Organisation. Mit dem neuenEssensbestellmodul ist niemand mehr gezwungen, Dutzende oder gar HunderteEinzelbestellungen von Essen auf Zetteln, per E-Mail oder Anruf abzuwickeln.Alle Beschäftigten bestellen Essen ganz einfach per Mausklick im Intranet. Diegesammelten Bestellungen können bequem heruntergeladen und an Lieferantenweitergeleitet werden.Das spart allen Beteiligten Zeit und Nerven, gleichzeitig steht der Belegschaftein übersichtliches, vielfältiges Angebot an Speisen zur Verfügung. Auchbetriebsinterne Kantinen können unkompliziert in das System eingebunden werdenund durch zeitgerechte Vorbestellungen ihre Planung optimieren.Die neue Funktion ist Teil des KenCube Standardumfangs und kann auf Wunschjederzeit ohne Mehrkosten freigeschalten werden. Details unter www.kencube.com