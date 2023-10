SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) macht auf dem Weg zu höherer Profitabilität weiter Fortschritte. Eine stetig wachsende Kundenzahl, die Übernahme der Schweizer Mediservice und Sparmaßnahmen sorgten beim niederländischen Unternehmen für ein unerwartet hohes Betriebsergebnis im dritten Jahresviertel. Das Management bestätigte am Dienstag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen zudem die Anfang August erhöhte Jahresprognose.

An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut. Die Aktie kletterte kurz nach der Eröffnung um bis zu sechs Prozent an und stoppte damit den jüngsten Rücksetzer. Zuletzt notierten die Papiere noch gut vier Prozent im Plus. Baader-Bank-Analyst Volker Bosse sprach von "sehr starken" Zahlen von Redcare, die seine eigenen Annahmen und die Erwartungen des Marktes getoppt hätten. Dies zeige, dass das Unternehmen trotz makroökonomischer Herausforderungen stark wachsen könne. Ein Händler gab jedoch zu bedenken, dass der Markt auch auf eine Anhebung des unteren Endes der Margenprognose spekuliert habe.