Der französische Pharmakonzern Sanofi (FR0000120578) verlor am vergangenen Freitag 20 Mrd. Euro Börsenwert, nachdem die Gewinnziele für 2025 aufgegeben wurden. Um sich auf das Kerngeschäft mit innovativen Medikamenten zu konzentrieren, prüft Sanofi zum einen die Abspaltung der Sparte für rezeptfreie Medikamente in Q4-2024 (ein Vorgehen, dass an GlaxoSmithKline/Pfizer und das Listing von Haleon im Jahr 2022 erinnert), zum anderen wird weitaus mehr in Immunologie und Entwicklung von Entzündungsmedikamenten investiert, als dass sich die geplante Gewinnmarge von 32 Prozent für 2025 aufrechterhalten ließe.

Für 2024 rechnet Sanofi mit einem Rückgang des Gewinns pro Aktie im einstelligen Prozentbereich, eine Gewinnerholung ist für 2025 angepeilt. Sanofi-Aktien werden laut Reuters aktuell mit einem KGV von 11 gehandelt, ein deutlicher Abschlag etwa gegenüber dem Rivalen AstraZeneca (KGV 16) oder dem globalen Pharmaindex (KGV 17).