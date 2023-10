SEOUL (dpa-AFX) - Nach erneutem Verlust im Chipgeschäft hat der Elektronikriese Samsung im dritten Quartal 2023 erneut deutliche Gewinneinbußen verzeichnet. Der Überschuss fiel im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 5,84 Billionen Won (etwa 4,1 Milliarden Euro), wie der Marktführer bei Speicherchips und Smartphones aus Südkorea am Dienstag mitteilte. Der Umsatz ging um 12 Prozent auf 67,4 Billionen Won (47,16 Milliarden Euro) zurück. Die Produktionskürzungen bei Speicherchips zeigten laut Samsung jedoch inzwischen Wirkung.

Zwar wies die Halbleitersparte das dritte Quartal in Folge einen Verlust bei den gewöhnlichen Aktivitäten aus, doch verringerte dieser sich im Vergleich zu den drei Monaten davor. Den operativen Verlust in der Sparte Device Solutions, die das Chip-Geschäft umfasst, gab das Unternehmen mit 3,75 Billionen Won an. Damit summierte sich der Verlust in diesem Jahr auf bisher 12,7 Billionen Won. Ein Überangebot in der Chipbranche bei gleichzeitig schleppender Nachfrage haben Samsung lange schwer zu schaffen gemacht.