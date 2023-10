BASF mit aktuellen Pressefotos zur Quartalsmitteilung 3. Quartal 2023 (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Am 31. Oktober 2023 werden wir die BASF-Quartalsmitteilungüber das 3. Quartal 2023 um 7.00 Uhr (MEZ) veröffentlichen. Ab 9.00 Uhr (MEZ)werden die Ergebnisse während einer Telefonkonferenz erläutert. Die Konferenzwird im Internet übertragen.Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 31. Oktober 2023 imInternet unter folgenden Links abrufen:Quartalsmitteilung (ab 7.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/quartalsmitteilung (Deutsch)http://www.basf.com/quarterlystatement (Englisch)Presse-Information (ab 7.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)http://www.basf.com/pressrelease (Englisch)Live-Übertragung (ab 9.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressekonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/pcon (Englisch)Rede (ab 9.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressekonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/pcon (Englisch)Live-Übertragung - Telefonkonferenz für Analystenund Investoren (ab 11.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/share/conferencecall (Englisch)Pressefotoshttp://www.basf.com/pressefotos (Deutsch)http://www.basf.com/pressphotos (Englisch)Footagematerialhttp://www.tvservice.basf.com/ (Deutsch)http://www.tvservice.basf.com/en (Englisch)Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: mailto:silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16344/5638182OTS: BASF SEISIN: DE000BASF111

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 43,48EUR gehandelt.