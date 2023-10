BERENBERG stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,20 Euro belassen. Angesichts niedriger Erwartungen am Markt habe der Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung und Pharmaindustrie solide abgeschnitten, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 34,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Odysseas Manesiotis

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,20

Kursziel alt: 54,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m