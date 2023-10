Die Technologien von Robotiq.ai fügen sich nahtlos in das Portfolio von Stefanini ein und festigen eine strategische Partnerschaft, die einen erheblichen Mehrwert für die Angebote von Stefanini darstellt. Durch diese Zusammenarbeit ist Stefanini in der Lage, seinen Kunden eine breite Palette innovativer KI-gestützter Lösungen anzubieten. Durch die Nutzung der hochmodernen Fähigkeiten von Robotiq.ai verbessert Stefanini seine Fähigkeit, intelligente Automatisierung zu liefern, die die betriebliche Effizienz fördert und die Optimierung von Geschäftsprozessen vorantreibt.

Daniel Amarandei, Product Manager for Financial Industry bei Stefanini EMEA, kommentiert: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Robotiq.ai, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Robotiq.ai stellt unseren Kunden die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Gemeinsam können wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Geschäftsziele schneller und effizienter zu erreichen."

Er fährt fort: „Unser Ziel ist es, in die ausgereiften Märkte des traditionellen Bankwesens vorzudringen, wobei wir uns auf mittelgroße Banken in der europäischen Region konzentrieren und innovative Lösungen für die zunehmende Komplexität der Back-Office-Abläufe anbieten."

Der CEO von Robotiq.ai, Darko Jovišić, fügt hinzu: „Partner sind einer der Eckpfeiler der Markteinführungsstrategie von Robotiq.ai, da sie es sind, die die Lösungen bereitstellen und der Technologie einen menschlichen Touch verleihen. Mit einem starken Partner wie Stefanini, der über eine große Marktreichweite, Branchenerfahrung und technisches Know-how verfügt, können wir unser Versprechen eines kreativeren und effizienteren Arbeitsplatzes umsetzen. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit bei der Schaffung einer grenzenlosen Welt. Gemeinsam!"

Informationen zur Stefanini Group

Stefanini ist ein globaler, multinationaler Technologiekonzern mit Ursprung in Brasilien, der seit 35 Jahren auf dem Markt ist und in 41 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen investiert in ein komplettes innovatives Ökosystem, um die wichtigsten vertikalen Branchen zu bedienen und Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Mit robusten Angeboten, die auf Markttrends wie Automatisierung, Cloud, Internet of Things (IoT) und User Experience (Benutzererlebnis, UX) ausgerichtet sind, hat das Unternehmen Anerkennungen sowie mehrere Auszeichnungen im Bereich Innovation erhalten. Derzeit verfügt das brasilianische multinationale Unternehmen über ein breites Portfolio, das innovative Beratungs- und Marketinglösungen, Mobilität, personalisierte Kampagnen und künstliche Intelligenz mit traditionellen Lösungen wie Service Desk (mit der Möglichkeit, Support in 35 Sprachen anzubieten), Außendienst und Outsourcing (BPO) kombiniert.

Informationen zu Robotiq.ai solutions and technologies

Robotiq.ai ist eine vielseitige Plattform für Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit von Robotic Process Automation (RPA) und KI-Lösungen nutzt. Sie verhilft Unternehmen zum Wachstum mit Software, die entwickelt wurde, um Branchengrenzen durch intelligente Automatisierungsprozesse (IA) zu überwinden, die sich positiv auf das gesamte Unternehmens-Ökosystem auswirken. Diese zeit- und kostensparenden Lösungen können den gesamten Back-Office-Betrieb rationalisieren und die betriebliche Exzellenz verbessern.

