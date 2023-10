Experten sehen Kupfer als Favorit für 2024

Auf der LME-Week in London treffen sich alljährlich die Hochkaräter aus den Bereichen Industriemetallen. Aufgrund der niedrigen Metallpreise war die Stimmung unter Bergbaufirmenvertretern, Analysten und Händlern nicht optimal. Allerdings haben die Experten einen klaren Favoriten für 2024 auserkoren. Es wird das Jahr von Kupfer, so die einhellige Meinung.

Jedes Jahr treffen sich die Experten aus der Bergbaubranche in London. An der Themse tauschen sich Firmenvertreter, Analysten, Händler und teils Investoren aus. Veranstalter ist die London Metal Exchange (LME), immerhin die größte Metallbörse der Welt.

Die Stimmung war in diesem Herbst aber durchaus getrübt. Schließlich ist die Preisentwicklung bei vielen Industriemetallen in diesem Jahr alles andere als positiv. So liegt Eisenerz mit einem Mini-Zugewinn von rund 5 Prozent in diesem Jahr als einziges Metall im positiven Bereich. Kupfer (-4,6%), Aluminium (-6,6%) oder Nickel mit einem drastischen Minus von rund 38 Prozent reihen sich in die allgemein schwache Stimmung ein. Als Hauptgrund für die schwache Entwicklung wird die schwächelnde Konjunktur in wichtigen Industrienationen wie China oder Deutschland genannt. Noch dazu liegen dunkle Schatten über der Weltkonjunktur, zumal 2024 die USA in die Rezession rutschen könnten.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Trends, die die Fantasien beflügeln. Im vergangenen Jahr rief bereits Goldman Sachs das Kupfer-Zeitalter für die Weltwirtschaft aus. Das rote Metall sei das „neue Öl“. Der Grund hierfür ist die laufende „Dekarbonisierung“ der Welt, bei der Verbrenner-Autos durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Dies treibt die Nachfrage nach Metallen wie Kupfer oder auch Nickel und Lithium besonders voran. In einem Elektroauto sind durchschnittlich etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie in einem mit Verbrenner-Motor verbaut. Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Nachfrage nach diesen Autos weiter stark. In China könnte bereits 2025 jedes zweite neuzugelassene Fahrzeug elektrisch fahren. In den USA wird die Industrie gerade durch den „Inflation Reduction Act“ massiv angeschoben, die Subventionen im dreistelligen Milliardenbereich für Autokäufer, Batteriehersteller, Energiespeicher oder die Strominfrastruktur vorsehen.