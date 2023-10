Hefty Seed Company setzt auf die patentierte BIO-CAPSULE-Technologie von Meristem

Dank dieser neuen Allianz kann Hefty Seed auf die patentierte BIO-CAPSULE von Meristem zurückgreifen, um seine patentierte Mischung aus Mikroben und Mikronährstoffen bereitzustellen. Diese Vereinbarung ist die erste ihrer Art für diese Technologie.

„Die Suche nach einer Möglichkeit, unseren Kunden biologische Wirkstoffe zusammen mit Mikronährstoffen und anderen Biostimulanzien in einem Talk-System bereitzustellen, ist einer unserer wichtigsten Wachstumsbereiche", so Matt Thompson, Hefty Naturals Brand Manager. „Biologische Lebewesen können durch Mikronährstoffe und andere Biostimulanzien leicht Schaden nehmen. Indem man biologische Lebewesen vor potenziellen Schäden bewahrt, bis der Landwirt ein Produkt braucht, erhöht man seine Nachhaltigkeit und Leistung."

Thompson erläuterte, dass aufgrund des technischen Fortschritts bei Pflanzmaschinen immer weniger Landwirte in die Möglichkeit der Aussaat in der Furche investieren.

„Der Einsatz der BIO-CAPSULE zur Bereitstellung unserer ertragssteigernden Produkte eröffnet unseren Kunden einen neuen Weg, diese Produkte zu verwenden", sagt er. „Dies ist eine äußerst spannende Partnerschaft für unseren Kundenstamm, die das Portfolio von Hefty Naturals weiter stärken wird."

Informationen zur Hefty Seed Company

Die Hefty Seed Company (www.HeftySeed.com) ist ein in Familienbesitz befindlicher Anbieter landwirtschaftlicher Inputs, der als Branchenführer für agronomische Beratung und praktische agronomische Ausbildung bekannt ist. Mit 50 Geschäften ist das Unternehmen heute derachtgrößte Pflanzenschutzhändler und der siebtgrößte Saatgutlieferant in den USA. Hefty Brand Seed (Corn & Soybeans) ist eine der am schnellsten wachsenden Saatgutmarken des Landes.

Informationen zu Meristem Crop Performance

Meristem Crop Performance Group, LLC (www.MeristemAg.com) ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter landwirtschaftlicher Inputs in den USA. Meristem beschafft, formuliert, lizenziert und beliefert Landwirte mit qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zum bestmöglichen Preis und bietet dadurch erhebliche Einsparmöglichkeiten. Meristem konzentriert sich auf den Aufbau eines hocheffizienten Kanals für die Vermarktung von Betriebsmitteln, damit landwirtschaftliche Betriebe ihre Investitionen in Infrastruktur und geistiges Eigentum optimal nutzen und sich auf dem globalen Agrarmarkt besser behaupten können. Das Team von Meristem, das sich aus erfahrenen Agrarexperten zusammensetzt, arbeitet auch daran, echte Produktivitätsgewinne für landwirtschaftliche Betriebe zu erzielen, und zwar durch neuartige biologische Verabreichungssysteme und einen beschleunigten Zugang zu einsatzfähigen Innovationen für die Landwirtschaft. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.MeristemAg.com oder wenn Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube folgen.

