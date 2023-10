WARBURG RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal hätten die starke geschäftliche Dynamik bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in der Branche in Europa am besten positioniert. E-Rezept und personalisierte Gesundheitskarte könnten künftig positive Impulse bringen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 105,3EUR gehandelt.