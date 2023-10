Die internationale Kreuzfahrtbranche war aufgrund der Corona-Pandemie in eine schwere Krise geraten, weil Kreuzfahrten über einen längeren Zeitraum nicht möglich waren. Das hatte auch Auswirkungen auf die Aufträge für die Werften. Die Meyer Werft hatte in Absprache mit ihren Kunden die Abarbeitung der bestehenden Aufträge bis 2025 gestreckt.

Werftchef Bernard Meyer hatte in der Mitarbeiterzeitung der Werft sein Team aufgefordert, alles zu geben, um das Schiff pünktlich abzuliefern. Das sei der Schlüssel, um wieder das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen und Folgeaufträge zu erhalten. Die pünktliche Ablieferung sei auch entscheidend für die finanzielle Situation der Unternehmensgruppe.

Das 345 Meter lange Schiff bietet Platz für mehr als 5000 Passagiere. Es soll am 4. Dezember an die amerikanische Reederei Carnival Cruise Line übergeben werden. Bis dahin seien aber noch viele Arbeiten zum Innenausbau und Erprobungsfahrten notwendig, sagte der Sprecher.

PAPENBURG (dpa-AFX) - Das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft hat seine Überführungsfahrt vom Emsland in die Nordsee ohne Probleme gemeistert. Nach Angaben eines Werftsprechers erreichte die "Carnival Jubilee" den niederländischen Hafen Eemshaven am Dienstagmorgen gegen 7.00 Uhr.

Neues Kreuzfahrtschiff 'Carnival Jubilee' in Eemshaven angekommen

