L'Oréal gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Kosmetikunternehmen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit seinem bis 2030 ausgelegten Transformationsprogramm

'L'Oréal For The Future' und den daraus resultierenden Fortschritten überzeugte

der Kosmetik-Weltmarktführer die Fachjury von Deutschlands bekanntestem

Nachhaltigkeitspreis im erstmals durchgeführten Unternehmenswettbewerb.



In einem bisher einzigartigen Verfahren zeichnet die Stiftung Deutscher

Nachhaltigkeitspreis (DNP) in diesem Jahr Unternehmen aus 100 Branchen für ihre

Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit aus. Gewinner in der Kategorie

"Kosmetik" ist die L'Oréal Groupe. Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm 'L'Oréal For

The Future' überzeugte sie die Fachjury. Die Preisträger:innen werden im Rahmen

des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 23. November in Düsseldorf ausgezeichnet.