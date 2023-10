Ericsson stellt Software-Toolkit für maßgeschneiderten 5G-Premium-Mobilfunk vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das Software-Toolkit ermöglicht es Netzbetreibern, maßgeschneiderte

Premium-Mobilfunkdienste für Endkunden anzubieten.

- Mobilfunknetzbetreiber können so individuelle Angebote ermöglichen, die hohe

Anforderungen an den Datendurchsatz, die Zuverlässigkeit und die Latenzzeit

bei vereinbarten Leistungsniveaus stellen.

- Beispiele für diese Anwendungsfälle sind verzögerungsfreies mobiles

Cloud-Gaming, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, ferngesteuerte

Maschinen/Fahrzeuge, öffentliche Sicherheitsdienste und zukünftige

XR-Anwendungen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) stellt ein neues Software-Toolkit vor, das es

Mobilfunknetzbetreibern ermöglicht, maßgeschneiderte Premium-Dienste für

Endkunden anzubieten. Die Erweiterung des Portfolios erfolgt vor dem

Hintergrund, dass die steigenden Erwartungen der Mobilfunknutzer*innen an die

Qualität des 5G-Erlebnisses höhere Anforderungen an die Netzkapazität und

-leistung stellen. Diese individuellen Kundenbedürfnisse können nun erfüllt

werden.