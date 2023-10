JobRad gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (FOTO)

Freiburg (ots) - Damit ist erstmals ein Dienstradleasing-Anbieter Preisträger

des renommiertesten Nachhaltigkeitspreises in Europa. Die Preisverleihung findet

Ende November in Düsseldorf statt.



Die JobRad GmbH wird mit dem 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie

"Zweiräder" ausgezeichnet. Die deutschlandweit reputationsstärkste Auszeichnung

im Bereich Nachhaltigkeit wird jährlich von der Stiftung Deutscher

Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung verliehen. Mit

dem Sieg konnte sich das Freiburger Unternehmen gegen mehr als zehn Mitbewerber

in der Kategorie "Zweiräder" durchsetzen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist

nach eigenen Angaben die größte Auszeichnung seiner Art in Europa.