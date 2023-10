VicOne gewinnt "AutoTech Breakthrough Award" sowie "CyberSecurity Breakthrough Award" in den Kategorien 'Overall Charging Station Innovation of the Year` und 'Intrusion Detection Solution of the Year` (FOTO)

Tokio/München (ots) - Jährliche Preisverleihungen würdigen herausragende

Unternehmen, Produkte, technische Innovationen und Menschen in der globalen

Automobil- und Cybersicherheitsbranche



VicOne (https://www.vicone.com/) , ein führender Anbieter von

Cybersicherheitslösungen für die Automobilbranche, gab heute bekannt, dass das

Unternehmen den 2023 "AutoTech Breakthrough Award" im Bereich E-Fahrzeuge in der

Kategorie Overall Charging Station Innovation of the Year und den 2023

"CyberSecurity Breakthrough Award" im Bereich Unified Threat Management in der

Kategorie Intrusion Detection Solution (IDS) of the Year gewonnen hat.





(https://autotechbreakthrough.com/) " für seine Lösung zum Schutz der

Stromversorgungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle Supply

Equipment, EVSE), die auf dem xZETA (https://vicone.com/products/xzeta) System

von VicOne für Sicherheitslücken-Management und Intrusion Detection and

Prevention (IDPS) basiert. Die EVSE-Sicherheitslösung von VicOne wurde für ihre

Qualität, ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Funktionalität sowie ihre Innovation

ausgezeichnet und:



- Verkürzt den Prozess des Sicherheitslücken-Managements von sechs Monaten auf

zwei Wochen.

- Ermöglicht es den Herstellern von E-Mobil Ladestationen, die zum Patent

angemeldete virtuelle Patching-Technologie von VicOne für eine effektive

Behebung von Sicherheitslücken zu nutzen und bereits den vollen Schutz zu

genießen, obwohl die Softwareanbieter durchschnittlich erst 102 Tage später

entsprechende Patches anbieten.

- Erlaubt die Priorisierung nach Gefahrenlevel, sodass sich Hersteller von

Ladestationen auf die kritischen 10% der Sicherheitslücken konzentrieren

können, die am wahrscheinlichsten ausgenutzt werden.

- Deckt 27 % mehr Sicherheitslücken ab als die NVD (National Vulnerability

Database) und identifiziert Zero-Day-Schwachstellen, nicht gemeldete

Schwachstellen und gemeldete Schwachstellen.

- Ermöglicht den Herstellern von Ladegeräten die proaktive Erkennung von

Sicherheitslücken und Ransomware-Risiken sowie die zentrale Verwaltung von

Software Bill of Materials (SBOMs) Leitfäden, was den Arbeitsaufwand bei der

Ermittlung potenzieller Cyberrisiken verringert.



Bei der diesjährigen Verleihung der "AutoTech Breakthrough Awards" wurden mehr

als 1.600 Nominierungen aus mehr als 15 verschiedenen Ländern ausgewertet und

die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für

Automobil- und Transporttechnologie ausgezeichnet.



Mit dem " CyberSecurity Breakthrough Award

(https://cybersecuritybreakthrough.com/) " wurde VicOne für sein reibungslos

funktionierendes IDS-/IPS-System xCarbon (https://vicone.com/products/xcarbon) Seite 2 ► Seite 1 von 2



VicOne erhielt den 2023 " AutoTech Breakthrough Award(https://autotechbreakthrough.com/) " für seine Lösung zum Schutz derStromversorgungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle SupplyEquipment, EVSE), die auf dem xZETA (https://vicone.com/products/xzeta) Systemvon VicOne für Sicherheitslücken-Management und Intrusion Detection andPrevention (IDPS) basiert. Die EVSE-Sicherheitslösung von VicOne wurde für ihreQualität, ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Funktionalität sowie ihre Innovationausgezeichnet und:- Verkürzt den Prozess des Sicherheitslücken-Managements von sechs Monaten aufzwei Wochen.- Ermöglicht es den Herstellern von E-Mobil Ladestationen, die zum Patentangemeldete virtuelle Patching-Technologie von VicOne für eine effektiveBehebung von Sicherheitslücken zu nutzen und bereits den vollen Schutz zugenießen, obwohl die Softwareanbieter durchschnittlich erst 102 Tage späterentsprechende Patches anbieten.- Erlaubt die Priorisierung nach Gefahrenlevel, sodass sich Hersteller vonLadestationen auf die kritischen 10% der Sicherheitslücken konzentrierenkönnen, die am wahrscheinlichsten ausgenutzt werden.- Deckt 27 % mehr Sicherheitslücken ab als die NVD (National VulnerabilityDatabase) und identifiziert Zero-Day-Schwachstellen, nicht gemeldeteSchwachstellen und gemeldete Schwachstellen.- Ermöglicht den Herstellern von Ladegeräten die proaktive Erkennung vonSicherheitslücken und Ransomware-Risiken sowie die zentrale Verwaltung vonSoftware Bill of Materials (SBOMs) Leitfäden, was den Arbeitsaufwand bei derErmittlung potenzieller Cyberrisiken verringert.Bei der diesjährigen Verleihung der "AutoTech Breakthrough Awards" wurden mehrals 1.600 Nominierungen aus mehr als 15 verschiedenen Ländern ausgewertet unddie besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt fürAutomobil- und Transporttechnologie ausgezeichnet.Mit dem " CyberSecurity Breakthrough Award(https://cybersecuritybreakthrough.com/) " wurde VicOne für sein reibungslosfunktionierendes IDS-/IPS-System xCarbon (https://vicone.com/products/xcarbon)