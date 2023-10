HOYA Vision Care veröffentlicht Ein-Jahres-Ergebnisse der europäischen MiYOSMART-Studie

In der Augenheilkunde werden die meisten Forschungen zur Myopie bei Kindern in Ostasien durchgeführt, wo die Krankheit am weitesten verbreitet ist.1 Da die Myopie weltweit zunimmt, ist es notwendig, die Wirksamkeit von Lösungen zur Behandlung der Myopie bei Kindern anderer Ethnien und geografischer Regionen zu testen.1 Um die erforderlichen Daten zu sammeln, begann das Team von HOYA Global Medical Affairs mit der Durchführung einer dreijährigen Beobachtungsstudie in Großbritannien mit dem Ziel, die Vorteile von MiYOSMART auf europäische Kinder mit Myopie auszuweiten. Die Studie erreichte Anfang dieses Jahres ihren einjährigen Meilenstein, und die Ergebnisse wurden offiziell auf der Konferenz der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2023 vom 23. bis 27. April in New Orleans vorgestellt.2

An der Studie nahmen 128 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren teil, die in drei Universitätszentren in Großbritannien rekrutiert wurden. Allen Kindern wurden MiYOSMART-Brillengläser verschrieben, und ihre Entwicklung wurde verfolgt, um die Leistung der MiYOSMART-Brillengläser bei europäischen Kindern zu bewerten.2 Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine ähnliche Wirksamkeit der MiYOSMART-Brillengläser bei europäischen und asiatischen Kindern, insbesondere bei Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren.2, 3 Die meisten Kinder waren innerhalb einer Woche beschwerdefrei und zeigten eine gute Verträglichkeit und Akzeptanz.2

"Die Kurzsichtigkeit von Kindern ist ein weit verbreitetes globales Problem, und unser unerschütterliches Engagement zur Bekämpfung dieses Problems durch innovative Lösungen wie MiYOSMART-Brillengläser ist stärker denn je. Die Zwischenergebnisse unserer europäischen Forschung sind ermutigend", sagte Dr. Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs bei HOYA Vision Care. "Die vergleichbaren Ergebnisse in der europäischen Kohorte unterstreichen, dass MiYOSMART ein wirksamer Ansatz zur Verlangsamung der Myopieprogression bei Kindern ist, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser dreijährigen Studie in naher Zukunft vorlegen zu können."

Mehr als 2 Millionen Eltern auf der ganzen Welt haben MiYOSMART seit seiner Einführung im Jahr 2018 bereits ihr Vertrauen geschenkt.4

Produkt-Haftungsausschluss: MiYOSMART-Brillengläser sind nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, für die Behandlung von Myopie zugelassen und sind derzeit nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, zum Verkauf erhältlich.

Informationen zu HOYA Vision Care

Seit über 60 Jahren ist HOYA Vision Care ein leidenschaftlicher und weltweit führender Anbieter von Innovationen in der optischen Technologie. Als Hersteller von qualitativ hochwertigen, leistungsstarken Brillengläsern ist HOYA stets bestrebt, Augenärzten und ihren Patienten auf der ganzen Welt die bestmöglichen Lösungen für die Sehhilfe zu bieten. Das Unternehmen liefert Brillengläser in 110 Länder und verfügt über ein Netzwerk von über 17.000 Mitarbeitern und 43 Laboren rund um den Globus.

