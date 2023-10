JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Bierbrauer habe von profitableren Geschäfte in Nord- und Südamerika profitiert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf der Ebene des operativen Ergebnisses (Ebitda) habe das Unternehmen in allen Regionen außer Asien-Pazifik besser als erwartet abgeschnitten./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 06:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 52,86EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m