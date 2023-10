Thyssengas und Currenta wollen Chempark-Standorte an das Wasserstoff-Netz anschließen (FOTO)

Dortmund (ots) - Wasserstoff macht es möglich: Eine diversifizierte Versorgung,

mehr Nachhaltigkeit und eine neue Chemie. Deshalb legen Thyssengas und Currenta

mit einer gemeinsamen Absichtserklärung (Letter of Intent) jetzt den Grundstein

für die Wasserstoff-Versorgung des Chemieparks der Zukunft.



Ab 2030 sollen die drei Chempark-Standorte Leverkusen, Dormagen und

Krefeld-Uerdingen über drei Netzkopplungspunkte an das künftige Wasserstoff-Netz

der Thyssengas angebunden werden. Darauf haben sich der

Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas und der Chemieparkbetreiber Currenta in

einer gemeinsamen Absichtserklärung (Letter of Intent) geeinigt.





Die Wasserstoff-Versorgung der Standorte in Dormagen und Leverkusen soll durchdie Umstellung einer bestehenden Thyssengas-Erdgasleitung auf Wasserstoffrealisiert werden. Für die Anbindung des Standorts in Krefeld-Uerdingen sollnach aktuellem Planungsstand und abhängig von der ausstehenden Bestätigung desWasserstoff-Kernnetzes eine neue Wasserstoff-Leitung zwischen Duisburg undKrefeld gebaut werden.Der benötigte Wasserstoff soll dann ab 2030 über die geplantenGrenzübergangspunkte Zevenaar und Vlieghuis mit den Niederlanden sowie dengeplanten Nord-Süd-Korridor der Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie und Thyssengaszwischen Wilhelmshaven und Köln zu den drei Chemieparks gelangen.Hans Gennen, Technischer Geschäftsführer (COO) Currenta: "Nur eine langfristigklimaneutrale Industrie hat hier, im Herzen Europas, eine echteZukunftsperspektive. Deshalb haben wir uns als Currenta ein klares Ziel gesetzt:Den nachhaltigen Chemiepark der Zukunft proaktiv zu gestalten. Wasserstoff istein wesentlicher Baustein in unserer Strategie, deshalb freue ich mich, dass wirgemeinsam mit Thyssengas jetzt diesen wichtigen ersten Schritt gegangen sind.Und natürlich hoffen wir, dass es uns damit gelingt, beim Thema Transformationfür eine gewisse Aufbruchsstimmung zu sorgen."Dr. Thomas Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Thyssengas: "UnsereKooperationen in den regionalen H2-Clustern zeigen: Die Nachfrage nachWasserstoff ist da und nimmt immer weiter zu. Mit Currenta planen wir jetzt denWasserstoff-Anschluss für eines der industriellen Schwergewichte inNordrhein-Westfalen - ein deutliches Signal für den Aufbruch in dieWasserstoff-Wirtschaft und ein weiterer Meilenstein für unsereWasserstoff-Netzplanung."Hoher Wasserstoff-Bedarf in den H2-ClusternThyssengas hat im engen Austausch mit den Unternehmen in seinem Netzgebietzunächst sechs Potenzialregionen, sogenannte H2-Cluster, definiert. Dieseverteilen sich auf die Regionen Emsland, Münsterland, Ruhrgebiet und Rheinland.In den Clustern sind zahlreiche energie- und emissionsintensive Unternehmenangesiedelt, die ihre Energieversorgung künftig mithilfe von Wasserstoffdekarbonisieren möchten. Die H2-Cluster sollen als Keimzellen die Entwicklunghin zu einer integrierten Wasserstoff-Infrastruktur einleiten. WeitereInformationen zur Thyssengas-H2-Strategie und den konkreten Planungen unter:https://h2.thyssengas.com/Über Thyssengas:Die Thyssengas GmbH ist ein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber. Hauptsitz desUnternehmens, das im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, istDortmund. Thyssengas betreibt ein rund 4.400 Kilometer langes Gasnetz - zumGroßteil in Nordrhein-Westfalen, einzelne Leitungen aber auch in Niedersachsen.Darüber werden sowohl nachgelagerte Verteilnetzbetreiber als auchIndustriebetriebe und Kraftwerke versorgt. Für die klimaneutrale Zukunft setztThyssengas auf den gasförmigen Energieträger Wasserstoff. Der DortmunderNetzbetreiber engagiert sich dazu in zahlreichen Initiativen. Gleichzeitiginvestiert er gezielt in die Umstellung seines Leitungssystems, um einenschnellen Wasserstoff-Hochlauf als Teil der Energiewende möglich zu machen. Ansieben Standorten im Netzgebiet beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 400Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tendenz steigend.Über Currenta:Currenta managt und betreibt eines der größten Chemie-Areale in Europa - denChempark mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen.Unternehmen finden dort optimale Forschungs- und Produktionsbedingungen vor.Currenta bietet alle wichtigen Services vor Ort aus einer Hand: Einezuverlässige Stoff- und Energieversorgung, vielfältige Analytikleistungen aufhöchstem Niveau, ein hochmodernes Umweltmanagement, umfangreicheInfrastrukturleistungen sowie zuverlässige Sicherheitskonzepte. WeitereInformationen unter http://www.currenta.de und http://www.chempark.de .