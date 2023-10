Alnatura gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 / Nachhaltigstes Unternehmen der Branche Nahrungs- und Genussmittel / Vierter Nachhaltigkeitspreis seit 2011 (FOTO)

Darmstadt (ots) - Alnatura ist Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

2024 in der Kategorie Unternehmen. Die Fachjury würdigt mit dieser Auszeichnung

die jahrzehntelange Vorreiter- und Vorbildrolle des Bio-Lebensmittelhändlers bei

der nachhaltigen Transformation der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Bereits

2011 und 2016 hat Alnatura in der Kategorie Unternehmen gewonnen, 2020 darüber

hinaus in der Kategorie Architektur für den Unternehmenssitz Alnatura Campus in

Darmstadt.



"Dass wir diese Würdigung im vierzigsten Jahr unseres Engagements für

Bio-Lebensmittel erhalten, unterstreicht die Bedeutung eines vorausschauenden

unternehmerischen Handelns. In dieser Zeit haben immer mehr Menschen die

Sinnhaftigkeit des biologischen Landbaus erkannt. Allen unseren Kundinnen und

Kunden möchten wir für ihre Kaufentscheidung danken, denn erst sie ermöglichen,

dass wir unser Leitbild 'Sinnvoll für Mensch und Erde' auch künftig in tägliches

Handeln umsetzen können", sagt Götz Rehn, Gründer und Geschäftsführer von

Alnatura.