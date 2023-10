Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hille (ots) - Ein Kaminfeuer gilt als Herzstück eines gemütlichen Zuhauses.Viele rechnen jedoch nicht mit der aufwendigen Reinigungsarbeit, die ein Kaminmit Glasscheibe verursacht. Eine unsachgemäße Handhabung kann schnell dazuführen, dass Dichtungen für viel Geld ausgetauscht werden müssen. AnnaDroste-Stengel bietet mit FEUERGLASKLAR für die Kamin-Reinigung eine einfacheund innovative Lösung. Wie sie es schafft, in nur fünf Minuten ihre Kaminscheibezu reinigen und wie sich FEUERGLASKLAR von anderen Reinigungsmethodenunterscheidet, erfahren Sie hier.Zu Hause vor dem eigenen warmen Feuer zu sitzen ist ein Luxus, auf den vieleKaminbesitzer nicht mehr verzichten möchten. Ein echter Kaminofen bringt jedochnicht nur Wärme und Gemütlichkeit ins Haus, sondern sorgt zugleich auch für eineMenge Säuberungsaufwand. In regelmäßigen Abständen müssen die Kaminofenscheibengereinigt werden - wer das vergisst, sitzt nach kurzer Zeit vor rußgeschwärztenKaminfenstern. Was viele nicht wissen: Ein falsches Reinigungsverfahrenverursacht erheblichen Schaden. "Wir hatten vor der Entwicklung unseresinnovativen Reinigungssystems ständig mit der Säuberung unseres Kamins zukämpfen. Zeitungspapier, Tücher, spezielle Reinigungssprays - nichts hatgeholfen, die Kaminofenscheiben effektiv zu säubern. Meist haben wir uns nurselbst mit Ruß eingestaubt. Die Reinigung hat uns also letztendlich die Freudegenommen", erzählt Anna Droste-Stengel, Geschäftsführerin von FEUERGLASKLAR."Mit FEUERGLASKLAR haben wir ein Komplettsystem entwickelt, das jeder anderenReinigungsmethode überlegen ist", erklärt Anna Droste-Stengel weiter. "Unserhochwirksamer Rußlöser lässt sich ganz einfach auftragen, der gesamteReinigungsprozess ist dadurch in rund fünf Minuten erledigt." In IhremOnline-Shop können Kaminbesitzer zwischen zwei verschiedenen FEUERGLASKLAR-Setsauswählen: Der Haushaltsbox und der Profibox. Letztere ist mit dem doppeltenInhalt des Reinigungsmittels ausgestattet und bei den Kunden besonders beliebt."Uns war bei der Entwicklung besonders wichtig, dass FEUERGLASKLAR dieDichtungen des Kamins nicht angreift. Uns ist das persönlich einmal passiert,als wir andere Reinigungsmittel getestet haben", erklärt Anna Droste-Stengel."Wir mussten die Dichtungen dann für mehrere hundert Euro austauschen lassen -das kann mit unserem Produkt zum Glück nicht passieren."Mit FEUERGLASKLAR zu sauberen KaminofenscheibenDie FEUERGLASKLAR-Boxen werden samt Reiniger und dem passenden Reinigungspadangeboten. "Die Anwendung ist wirklich ganz simpel", erklärt die Unternehmerin."Der Reiniger muss lediglich eingefüllt und das Reinigungspad eingetaucht