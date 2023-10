Wirtschaft Dax nach Euroraum-Inflationsrate am Mittag weiter freundlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter freundlich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.810 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten unterdessen die Papiere von Qiagen und BASF. "Die Marktteilnehmer sind über die Zahlen von unter anderem BASF erleichtert", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die konjunkturelle Talsohle scheine erreicht zu sein und insbesondere bei den zyklischen Branchen eine potenzielle Stabilisierung auf niedrigen Niveau ermöglichen zu können, fügte er hinzu. "Natürlich muss weiterhin stark selektiert werden und es sollte nicht auf eine schnelle Konjunkturerholung gehofft werden."