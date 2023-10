In einem Online-Event unter dem Leitspruch "Scary Fast" hat Apple die neueste Generation seiner MacBook-Pro-Linie vorgestellt. Der US-Technologiegigant ist in die Offensive gegangen, indem er nicht nur Hardware-Updates präsentierte, sondern auch seine Position im wettbewerbsintensiven PC-Markt stärkte.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Apples neue M3-Chipfamilie, die mit Designtechnologie von Arm entwickelt wurde, bietet eine längere Akkulaufzeit und überzeugt mit einer besseren Performance im Vergleich zu vielen Windows-betriebenen Geräten. Dabei richtet sich der M3 Max insbesondere an Entwickler von künstlicher Intelligenz, indem er enorme Speichermengen bietet, die für die Erstellung komplexer Modelle, wie Chatbots, erforderlich sind.

Der Aktienkurs von Apple hat am Montag in New York 1,2 Prozent zugelegt auf 170,29 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben sie damit 36,2 Prozent gewonnen. Nachbörslich büßten die Titel 0,2 Prozent ein auf 169,98 US-Dollar.

Am Donnerstag stellt das Unternehmen seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vor. Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, hat auch die höchste Gewichtung im S&P-Index und kann den ganzen Markt bewegen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Events lag auf der Vorstellung der neuen Geräte: Das 14-Zoll MacBook Pro ist ab 1.599 US-Dollar erhältlich, während die 16-Zoll-Variante für 2.499 US-Dollar angeboten wird. Der neu gestaltete iMac mit der M3-Chip-Technologie wird zu einem Einstiegspreis von 1.299 US-Dollar vorgestellt.

Aufgepasst: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang! Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Die neuen MacBook Pro-Modelle, ausgestattet mit den neuesten M3 Pro und M3 Pro Max Chips, kommen in der neuen Farbe "Space Black", als Nachfolger des klassischen Space Grau. Sie haben bis zu 8 TB Speicherplatz, 128 GB RAM und eine Batterielaufzeit von 22 Stunden. Auch der Bildschirm, der 25 Prozent heller ist als bei den Vorgängern.

Seit der Trennung von Intel im Jahr 2020 hat sich Apple im Chip-Bereich rasant weiterentwickelt und auch sein Mac-Geschäft kräftig ausgebaut. Mit einem fast verdoppelten Marktanteil von elf Prozent ist der Konzern entschlossen, seinen Wettbewerbsvorteil auszubauen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion