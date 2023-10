Mehrweganbieter RECUP mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf/München (ots) - Der 16. Deutsche Nachhaltigkeitspreis in der

Kategorie Verpackung geht in diesem Jahr an Deutschlands größtes Mehrwegsystem

für die Gastronomie, RECUP/REBOWL. Die feierliche Übergabe des Preises findet am

23. und 24. November in Düsseldorf statt.



RECUP erhält den 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Verpackung.

Das Münchner Unternehmen war neben der gewonnenen Kategorie "Verpackung" auch

Finalist in der Kategorie "Nahrungs- und Genussmittel". Die offizielle

Preisverleihung findet am 23. und 24. November im Maritim Hotel Düsseldorf

statt. Dort werden unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius

sowie Bundesumweltministerin Steffi Lemke erwartet.