Klondike Gold entnimmt Proben von bis zu 60,7 g/t Au (1,95 opt Au) auf Ziel Dominion

Höhepunkte:

- Gesteinsstichproben aus dem Ziel Dominion ergaben Goldwerte von bis zu 60,7 g/t Au (1,95 opt Au) und Silberwerte von bis zu 1.080 g/t Ag (34,7 opt Ag) mit anomalen Tellurwerten (10,2 g/t Te).

- Drei große parallele Scherzonen/Überschiebungen wurden kartiert, die sich jeweils über eine Länge von mehr als 2 km verfolgen lassen. Diese Strukturen kontrollieren die Einlagerungen der Goldmineralisierung.

Peter Tallman, Klondike Golds President & CEO, sagte: „Unser Team hat neue Goldentdeckungen in Ausbissen gemacht, nachdem wir mehrere Verbesserungen an unseren Explorationsmodellen umgesetzt haben, einschließlich einer neuen Charakterisierung der lithologischen Einheiten und neuer Strukturvorstellungen. Die Anwendung von Explorationskonzepten, die weltweit in produktiven orogenen Goldgürteln funktionieren, um Bohrziele im Klondike mit neuen Prospektions- und Kartierungsaussichten neu zu bewerten und in jedem sichtbares Gold zu finden, ist aufregend und verleiht uns viel Energie. Diese Ziele sind über die Streichlänge von 50 km auf dem Konzessionsgebiet verteilt, was einen Überblick über das Ausmaß des Goldbezirks gibt, den Klondike Gold besitzt und systematisch exploriert.“

Detaillierte Kartierungen und Gesteinsproben wurden auf dem Ziel Dominion auf einem Gebiet von 3,5 km mal 1,5 km 20 km südöstlich der auf den Zonen Lone Star und Stander geschätzten Mineralressourcen1 im zentral-östlichen Teil des Konzessionsgebiets durchgeführt.

Die Analyseergebnisse für einundachtzig Gesteinsproben aus Quarzerzgängen und regionalen Wirtsgesteinen wurden erhalten. Rund die Hälfte der Proben stammt aus Quarzerzgängen in Ausbissen und knapp unter der Oberfläche verlaufenden Quarzerzgängen, die visuell grobkörniges Pyrit, Tellur-Mineral und lokal Bleiglanz und Schwefel enthalten.