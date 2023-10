DAX: Bullensignal oder Bullenfalle im November?

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

für langfristige passive Investoren (die also Märkte statt Einzelwerte handeln) gibt es nur wenige sinnvolle Alternativen, die konsistent besser sind als Buy & Hold. Eines dieser Systeme könnte im November ein Kaufsignal geben. Oder wird es doch nur eine Bullenfalle?

Darum ist im November ein markantes Signal wahrscheinlich

Diesen vielversprechenden Ansatz hatte ich hier am Beispiel des DAX erstmals in zwei Folgen im November 2013 vorgestellt (die nicht mehr im Archiv sind) und 2020 nochmals aufgegriffen. Dieses „System“ arbeitete mit verschiedenen Einstiegspunkten, von denen derzeit nur die sogenannten Baisse-Einstiege relevant sind. Sie entstehen, wenn der DAX (oder ein anderer Index) nach mindestens drei Verlustmonaten in Folge einen Gewinnmonat vollendet.