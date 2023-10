DAX - Erholung durch?

Solange der DAX unter dem Widerstand bei 14.800/14.850 Punkten bleibt, ist in der Folge mit erneut fallenden Kursen und einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung zu rechnen. Zu beachten ist, dass am morgigen Mittwoch der US-Leitzinsentscheid stattfindet und es in der Folge zu erhöhter Volatilität kommen kann. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, wäre das noch offene Gap um 14.634 Punkten eine wahrscheinliche erste Anlaufmarke.

Aktuelle Lage