Erst vergangene Woche hatte der Bitcoin die 35.000 US-Dollar Marke geknackt, was zuletzt im Mai 2022 der Fall war. Die weltweit größte Kryptowährung ist insgesamt im Oktober um 28 Prozent gestiegen. Der Grund: Anleger erwarten, dass die US-Finanzaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) grünes Licht für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Spot-Bitcoin-ETF) geben und damit eine neue Nachfragewelle auslösen könnte.

Ob die Fonds genehmigt werden, bleibt indes noch abzuwarten. Nicht zuletzt diese Unsicherheit könnte dafür sorgen, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten volatil bleibt – und zwar in beide Richtungen. Vermögensverwalter wie BlackRock und Fidelity sowie auf Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen wie Grayscale haben Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs eingereicht. Die SEC wird insgesamt acht bis zehn Anträge für neue Spot-Bitcoin-Produkte prüfen, sagte ihr Vorsitzender am Donnerstag, ohne Einzelheiten zum Zeitplan der Entscheidungen zu nennen.