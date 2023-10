Miele gewinnt zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gütersloh (ots) - Größte Auszeichnung Europas für ökologisches und sozialesEngagement: Miele, weltweit führender Hersteller von Premium-Hausgeräten, erhältden Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023. Zum zweiten Mal nach 2014 überzeugteder familiengeführte Konzern als nachhaltigstes Unternehmen mit seiner Strategieund seinen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen - diesmal in derneu geschaffenen Kategorie Haushaltsgeräte. Die Erfolge zeigen sich sowohl inden langlebigen Produkten wie in der ressourcenschonenden Produktion, ebensoaber auch in der gelebten Verantwortung für Lieferkette und Beschäftigte sowieden Maßnahmen zur CO2-Einsparung."Diese erneute, bedeutende Auszeichnung bestätigt uns darin, unsereganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie intensiv weiter zu verfolgen und unserEngagement konsequent fortzusetzen", so Rebecca Steinhage, als GeschäftsführerinHuman Resources and Corporate Affairs verantwortlich für den BereichNachhaltigkeit bei Miele. Schon 2014 hatte Miele den DeutschenNachhaltigkeitspreis für "hohe Kontinuität in der nachhaltigenUnternehmensführung" erhalten. Diese Kontinuität pflegt Miele bis heute. ImFokus stehen Klimaschutz und Ressourcenerhalt mit dem Ziel, eine zirkuläreWertschöpfungskette für Hausgeräte zu etablieren. "Wir möchten erreichen, dassalle Materialien, die in unseren Geräten verwendet werden, am Ende ihresLebenszyklus in den Kreislauf zurückkehren", erklärt Steinhage, die den Preis am23. November bei der Verleihung in Düsseldorf entgegennehmen wird, daslangfristige Ziel.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis honoriert nicht nur die ambitionierten Zieledes Unternehmens, sondern vor allem die bisherigen Erfolge auf dem Weg dahin.Großen Anteil daran haben die Produkte - in mehrfacher Hinsicht: "Unsere Gerätesind nicht nur im Eco-Programm sehr gut, sondern beweisen sich über alleProgramme hinweg im täglichen Gebrauch als energiesparend", so ChristophWendker, als Vice President Corporate Sustainability and Regulatory Affairsverantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen. Wie wichtig dasist, zeigt ein Blick auf die CO2-Bilanz von Miele: Etwa 83 Prozent davon machtder Anteil der Geräte während ihrer Nutzung aus. Das ist auch deshalb so viel,weil Miele-Geräte besonders langlebig sind. Sie werden auf eine Lebensdauer vonbis zu 20 Jahren getestet. Mit ihrer hohen Reparierbarkeit - nicht erst, seitdiese von der EU gefordert wird - tragen sie zu einer langen Nutzung bei.Darüber hinaus hält Miele mindestens 15 Jahre nach Serienauslauf knapp 90.000verschiedene funktionswichtige Ersatzteile vor - eine Besonderheit in der