FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der zuletzt starke Barmittelzufluss von BASF hat Anleger am Dienstag überzeugt und den Aktien deutliche Kursgewinne beschert. Die ansonsten weiterhin eher triste Geschäftsentwicklung überraschte kaum noch, vielmehr scheinen einige Anleger darauf zu setzen, dass der Kurs das Schlimmste hinter sich hat.

Die Aktie setzte sich am Vormittag mit plus 4,5 Prozent auf 43,55 Euro an die Spitze im moderat steigenden Dax . Sie ist damit zurück auf dem Stand von Ende September.