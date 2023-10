ExpressVPN veröffentlicht neue Funktionen und erweitert sein Serviceangebot, um den Nutzern mehr zu bieten

Britische Jungferninseln (ots) - Das führende Unternehmen im Bereich

Verbraucherdatenschutz und -sicherheit, ExpressVPN, hat heute bekannt gegeben,

dass zahlreiche neue Funktionen hinzugefügt und das bestehende Serviceangebote

erweitert wurde. Dazu zählen ein Werbeblocker, ein Blocker für nicht jugendfreie

Websites, eine Erweiterung des Servernetzwerks auf 105 Länder, eine Erweiterung

der Richtlinie zur Nutzung mehrerer Geräte auf acht gleichzeitige Verbindungen

und eine automatische Updatefunktion.



"Die Dienstleistungen von ExpressVPN helfen Millionen von Nutzern täglich dabei,

die Kontrolle über deren digitales Leben zu übernehmen. Daher sind wir ständig

bemüht, unseren Kunden mehr Nutzen und ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir sind

stolz auf das fantastische Lineup neuer Funktionen und

Dienstleistungsverbesserungen, die unseren Nutzern mehr Möglichkeiten bieten,

sich zu schützen, ohne, dass ihnen zusätzliche Kosten entstehen." sagt Samuel

Bultez, Leiter Produktentwicklung, ExpressVPN.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neue Funktionen: Werbeblocker, Blocker für nicht jugendfreie Websites undautomatische UpdatesExpressVPN freut sich, das Hinzufügen eines Werbeblockers bekanntzugeben, derals Werbung identifizierte Inhalte daran hindert, in Ihrem Browser angezeigt zuwerden, sowie eines Blockers für nicht jugendfreie Inhalte, der den Zugriff aufnicht jugendfreie oder ungewünschte Inhalte verhindert.Diese neuen Funktionen können gemeinsam mit Threat Manager(https://www.expressvpn.com/de/features/threat-manager) genutzt werden, einemBlocker für Tracker und Schadsoftware, der bereits in alle Desktop-,Mobilgeräte- und Router-Apps von ExpressVPN integriert ist. Nutzer können ganzeinfach die Kontrolle über ihr Interneterlebnis wahren, indem sie dieseerweiterten Sicherheitsfunktionen über Schaltflächen in den Express-VPN-Appsaktivieren.Der neue Werbeblocker und der Blocker für nicht jugendfreie Inhalte sind abheute in den Express-VPN-Apps für Android, iOS und Windows verfügbar. Ende desJahres werden sie auch für Linux und Mac verfügbar sein.ExpressVPN hat außerdem die Einführung einer automatischen Updatefunktion fürseine Desktop-Apps bekanntgegeben, sodass den Nutzern immer die neuestenFunktionen und Sicherheitserweiterungen zur Verfügung stehen. AutomatischeUpdates sind besonders für diejenigen Nutzer sinnvoll, die sich in Ländern mitInternetbeschränkungen befinden und ein Zugriff auf die Website von ExpressVPNnicht immer ohne weiteres möglich ist, um Apps manuell zu aktualisieren. Anhanddieser neuen Funktion werden die Apps automatisch aktualisiert, sobald eine neue