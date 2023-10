Vancouver, BC, – 31. Oktober 2023 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die bioinspirierte verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) spezialisiert ist, hat heute die Firma Nalantis als ersten Teilnehmer an einem privaten Genius-Betaprogramm zur Förderung und Neudefinition der KI präsentiert.

Nalantis ist ein Sprachtechnologieunternehmen der nächsten Generation, das die Lücke zwischen der Verarbeitung und dem Verständnis von Daten überbrückt. Die Lösung von Nalantis umfasst die Bereiche Semantik, Linguistik, maschinelles Lernen und Deep Learning und dient der Förderung der semantischen Sprachdarstellung sowie der Analyse von unstrukturierten Texten. Nalantis verbessert die Analyse von Dokumenten und ermöglicht ein kontextbezogenes Verstehen von Textpassagen aus Dokumenten, Videos und anderen Quellen.

Nalantis steht VERSES im Projekt Flying Forward 2020 als Partner zur Seite und ist darüber hinaus noch an einem weiteren, von der EU finanzierten Projekt beteiligt: SEMCITY, ein Programm, das Beamten, Einwohnern und Unternehmen mit Hilfe von KI-gestützten Technologien den universellen Zugang zu Vorschriften ermöglichen soll. Das Projekt richtet sich an einen Markt von mehr als 2.500 Stadtgemeinden in der EU und dient der Bereitstellung von digitalen Rechtsdienstleistungen rund um örtliche, nationale sowie europäische Vorschriften und Gesetze.

Das private Betaprogramm, an dem sich zunächst zehn strategische Unternehmen beteiligen werden, ist ein Beispiel für das Innovationsbekenntnis von VERSES AI und soll das kollektive Fachwissen von Branchenführern nutzbar machen. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass die Einbindung von Nalantis in das Genius-Betaprogramm einen strategischen Schritt zur Horizonterweiterung von intelligenten Software-Systemen darstellt.

„Die Aufnahme von Nalantis in das Genius-Betaprogramm ist für VERSES ein Meilenstein – schließlich handelt es sich um den ersten Teilnehmer, den wir bekanntgeben können. Zusätzlich ist das Fachwissen dieser Firma im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung eine Bereicherung für unsere Zusammenarbeit und verleiht der Weiterentwicklung der Genius-Funktionen eine neue Dimension. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Zukunft der KI zu gestalten, streben wir nach bahnbrechenden Ergebnissen“, erklärt Gabriel René, der CEO und Gründer von VERSES.