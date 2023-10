Marlabs gibt Thomas Collins als neuen CEO bekannt

PISCATAWAY, N.J., SÃO CARLOS, Brasilien und BANGALORE, Indien, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Marlabs Innovation LLC., das globale Unternehmen für digitale Lösungen, gab heute die Ernennung von Thomas Collins zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Er bringt 28 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in globalen Unternehmen ein. Vor Marlabs war Collins Chief Operating Officer bei Accion Labs und hatte erfolgreiche Stationen bei Accenture, Siemens, Atos und GlobalLogic. Er ist auch Mitbegründer von AppliLog, einem Supply Chain Management Software-Unternehmen und Kundenexperten, und Beratungsunternehmen für Geschäftsentwicklung. Der Mitbegründer des Unternehmens und derzeitiger CEO Siby Vadakekkara wird die Position des Vorsitzenden übernehmen.

Die Ernennung von Collins erfolgt nach einer intensiven Suche nach einer außergewöhnlichen Führungskraft, die den kulturellen Werten von Marlabs entspricht. Siby erklärte: „Ich gratuliere Tom zu seiner neuen Position. Im Laufe seiner Karriere war er maßgeblich an der Entwicklung von Markteinführungsstrategien, der Gewinnung bedeutender Kunden und der Umwandlung von Teams in wachstumsstarke Unternehmen beteiligt. Ich bin zuversichtlich, dass Toms Erfahrung in der Skalierung digitaler Ingenieurbüros und in der Unterstützung von Kunden bei Transformationsinitiativen unsere Wachstumsambitionen beschleunigen und gleichzeitig überzeugenden Mehrwert für unsere Kunden liefern wird".

Collins ist in der Branche für seine strategische Führung, Kommunikation, Verhandlung und zwischenmenschliche Fähigkeiten bekannt und besitzt ein Diplom in Betriebswirtschaft von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

„Es ist eine Ehre und große Verantwortung, Marlabs zu führen", sagte Collins. „Ich wurde von dem außergewöhnlichen Kundenstamm von Marlabs und seinem Ruf, digitale Transformationen in Unternehmen zu beschleunigen, angezogen. Ich möchte mich besonders bei Siby und Matt Kinsey, Managing Partner von Marlabs' Investor BV Investment Partners, dafür bedanken, dass sie mir vertraut haben, diese Aufgabe zu übernehmen", erklärte Collins zu seiner Ernennung.

Marlabs befindet sich seit seiner Partnerschaft mit BV Investment Partners auf einem beschleunigten Wachstumspfad und bietet weiterhin hochwertige und effiziente Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Pharmazie und Biowissenschaften, Fertigung und Einzelhandel sowie Bank- und Versicherungsbranchen. Im Jahr 2015 erwarb das Unternehmen Extentor Tquila, um seine Salesforce-Plattformkapazitäten zu stärken. Anfang dieses Jahres kündigte es seine Expansion in LATAM mit der Übernahme des in Brasilien ansässigen Unternehmens Monitora Soluções Tecnológicas an. Damit erhält es Zugang zu neuen Wachstumsmärkten und bietet seinen Kunden Nearshore-Kapazitäten bei gleichzeitiger Vertiefung der technologischen Fähigkeiten.

Informationen zu Marlabs

Marlabs unterstützt führende globale Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu optimieren, mehr Kundennähe zu schaffen, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, Risiken im Cyberspace zu minimieren, Altsysteme zu verbessern und neue Chancen und digital basierte Umsätze zu nutzen. Marlabs verfügt über eine globale Belegschaft, die hoch erfahrene Technologie-, Plattform- und Branchenspezialisten von weltweit führenden technischen Universitäten umfasst. Das Unternehmen bietet Digital-First-Strategie und -Beratungsdienste, schnelle Lösungsinkubation und agile digitale Lösungsentwicklung. Marlabs hat seinen Hauptsitz in New Jersey und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland, Brasilien und Indien vertreten.

