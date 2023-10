Tesla, Amazon, Gold – Süßes oder Saures?

Die Inflation kommt auch in Deutschland weiter zurück, das beruhigt die nervösen Gemüter an der Frankfurter Börse zumindest etwas. Was bleibt, ist allerdings die Unsicherheit über die Entwicklung des Nahost-Konflikts mit all seinen Folgen für die Energieversorgung im Falle eines Flächenbrands in der Region. Denn dann dürfte sich der Trend in der Preisentwicklung wieder schlagartig drehen. Ganz zu schweigen von den Folgen für die energieintensive und bereits angeschlagene deutsche Industrie. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

