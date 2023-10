Der S&P 500 zeigt sich vorbörslich aktuell bei 4.180 Punkten. Die Erholung ist aktuell als normale Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend zu beachten. Wahrscheinlich wird er S&P 500 bald sein Verlaufshoch erreicht haben und in der Folge wieder nach unten abdrehen.

Zuvor hieß es: "Der S&P 500 befindet sich aktuell in einer Gegenbewegung. Sollte die Marke von 4.160 Punkten überwunden werden können, wäre ein weiterer Hochlauf bis 4.200 Punkte zur ehemaligen Unterstützung wahrscheinlich. In diesem Bereich sollte der S&P 500 dann aber wohl bereits das Verlaufshoch der Erholung sehen und wieder nach unten abprallen."

S&P 500 - US-Leitzinsentscheid am morgigen Mittwoch im Fokus

