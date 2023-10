Wenige Tage vor der Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse ist etwas Ruhe in die Kursentwicklung von Kinross Gold eingekehrt. Anfang Oktober initiierte Kinross Gold eine fulminante Erholungsrally, die aber an entscheidender Stelle nicht weiter kam.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 20. Oktober hieß es unter anderem „[…] Der haussierende Goldpreis hat auch den Aktien der Goldproduzenten Beine gemacht. Kinross bekam noch vor dem Erreichen der 4 US-Dollar festen Boden unter die Füße und legte daraufhin deutlich zu. Aktuell nimmt die Aktie den markanten Widerstandsbereich um 5,5 US-Dollar ins Visier. Hier liegt unter anderem das Verlaufshoch aus dem Mai dieses Jahres. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 5,5 US-Dollar würde Kinross Gold weiteres Aufwärtspotential in Richtung 6,0 US-Dollar bzw. 6,3 US-Dollar eröffnen. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Lage adäquat darstellen zu können. […]“.

Es liegt eine gewisse Anspannung in der Luft und diese Anspannung manifestiert sich unter anderem im Chart des Goldproduzenten. Die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Goldsektor. Der Goldpreis verharrt derzeit. Die bange Frage lautet: Wie entscheidet sich die Fed und wie reagiert der Goldpreis darauf?

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. Der Goldproduzent wird am 08. November die aktuellen Quartalsergebnisse bekanntgeben. Ob von diesen Rückenwind ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Positive Impulse wären mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation allerdings willkommen.

Aus charttechnischer Sicht sind die aktuellen Konsolidierungstendenzen deutlich zu erkennen. Der Aktie gelang es in den letzten Tagen nicht, die markante Widerstandszone um 5,5 US-Dollar zu überwinden und so die Tür in Richtung 6 US-Dollar aufzustoßen. Noch ist die aktuelle Rückzugsbewegung nicht bedrohlich, doch sollte sie auf 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar begrenzt bleiben, um nicht doch noch bedrohlich zu werden.