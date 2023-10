Spritpreise sinken deutlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Superbenzin und Diesel haben sich binnen Wochenfrist deutlich verbilligt. So kostete Superbenzin der Sorte E10 am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,775 Euro pro Liter, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das waren 3,5 Cent weniger als am Montag der Vorwoche. Diesel verbilligte sich sogar um 3,7 Cent auf 1,787 Euro pro Liter.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer