Lüdenscheid (ots) - La société intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,leader européen de la technique de mesure des télécommunications, a fêté le moisdernier son 35e anniversaire. Avec l'ARGUS® F300, elle présente maintenant untesteur de fibre optique pur qui combine de nombreuses possibilités de test defibre comme l'OTDR et l'OPM sélectif ainsi que la détection PON-ID et les testsde performance.L'ARGUS® F300 permet de réaliser des tests fiables et de qualité supérieure surles interfaces GPON et XGS-PON. L'OTDR mesure l'atténuation de la ligne et del'événement. Il peut ainsi déterminer, avec le temps de propagation del'impulsion réfléchie, la longueur de la ligne, les épissures et lesconnecteurs. L'OTDR de l'ARGUS® F300 est disponible avec les longueurs d'onde1310 + 1650 nm ou 1310 + 1550 nm. Le wattmètre sélectif à 5 voies peut êtreconnecté en mode traversant (Through Mode) dans une connexion PON existante. Ilest ainsi possible de déterminer simultanément et avec précision les niveauxoptiques sur les différentes longueurs d'onde descendantes (OLT) et montantes(ONT) pour le GPON, le XGS-PON et une superposition vidéo via cinq filtresséparés. Les perturbateurs non autorisés sur la ligne (appelés Alien ONT)peuvent ainsi être détectés. Sur le GPON comme sur le XGS-PON, l'ARGUS® permeten outre de réaliser une simulation ONT complète avec des tests d'IP et deperformance jusqu'à 10 Gbps.En outre, l'ARGUS® F300 dispose de nombreuses autres fonctions de test. Ils'agit notamment de l'analyseur WLAN, des tests triple play tels que VoIP, IPTVet des tests de données sous forme de téléchargements/téléversements, ping ettraceroute ainsi que iperf ou des tests de vitesse IP performants directementsur la fibre optique ou sur Ethernet. En outre, l'outil d'inspection de la fibrepeut être connecté via USB. Celui-ci permet de détecter les rayures et lesdéfauts sur les fibres optiques et de les représenter sous forme d'images vidéoet de tableaux.Contact:Des photos sont disponibles sur demande par e-mail à Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/43169/5638533OTS: intec GmbH