Lüdenscheid (ots) - Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH,führender europäischer Anbieter für Telekommunikationsmesstechnik, feierte imletzten Monat ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Mit dem ARGUS® F300 stellt sie nuneinen reinen Glasfasertester vor, der zahlreiche Fibertestmöglichkeiten wie OTDRund Selektives OPM sowie PON-ID-Erkennung und Performancetests miteinandervereint.Mit dem ARGUS® F300 kann zuverlässig und in gewohnter Spitzenqualität an GPON-und XGS-PON-Schnittstellen getestet werden. Das OTDR misst die Strecken- und dieEreignisdämpfung. Es kann daraus zusammen mit der Laufzeit des reflektiertenImpulses die Streckenlänge, Spleiße und Steckverbinder bestimmen. Das OTDR imARGUS® F300 ist mit den Wellenlängen 1310 + 1650 nm oder 1310 + 1550 nmverfügbar. Das selektive 5-fach-Powermeter lässt sich im Durchgangsmodus(Through Mode) in eine bestehende PON-Verbindung schalten. So ist es möglich,gleichzeitig die optischen Pegel auf den unterschiedlichen Down- (OLT) undUpstream- (ONT) Wellenlängen für GPON, XGS-PON und ein Video-Overlay über fünfseparate Filter exakt zu bestimmen. Dabei können unzulässige Störer auf derLeitung (sog. Alien ONT) erkannt werden. An GPON wie an XGS-PON kann mit demARGUS® zudem eine vollständige ONT-Simulation mit IP- und Performancetests mitbis zu 10 Gbit/s durchgeführt werden.Daneben verfügt der ARGUS® F300 über viele weitere Testfunktionen. Dazu gehörenWLAN Analyzer, Triple-Play-Tests wie VoIP, IPTV und Datentests in Form vonUp-/Downloads, Ping und Traceroute sowie iperf oder performante IP-Speedtestsdirekt an der Glasfaser oder an Ethernet. Zudem lässt sich über USB das FiberInspection Tool anschließen. Dieses kann Kratzer und Defekte an Glasfasernaufspüren und diese als Videobild sowie tabellarisch darstellen.Pressekontakt:Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage per E-Mail an Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43169/5638536OTS: intec GmbH