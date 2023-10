Lüdenscheid (ots) - intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH, eentoonaangevende Europese leverancier van telecommunicatiemeettechnologie, vierdevorige maand zijn 35e verjaardag. Met de ARGUS® F300 presenteert intec nu eenzuivere glasvezeltester die talrijke opties voor het testen van glasvezelscombineert, zoals OTDR en Selective OPM, evenals PON-ID detectie- enprestatietests.De ARGUS® F300 kan worden gebruikt om betrouwbaar en in de gebruikelijketopkwaliteit te testen op GPON- en XGS-PON-interfaces. De OTDR meet delinkverzwakking en de eventverzwakking. Hieruit kan, samen met de propagatietijdvan de gereflecteerde puls, de linklengte, splices en connectoren wordenbepaald. De OTDR in de ARGUS® F300 is verkrijgbaar met de golflengtes 1310 +1650 nm of 1310 + 1550 nm. De selectieve 5-voudige powermeter kan in eenbestaande PON-verbinding worden geschakeld in doorvoermodus. Dit maakt hetmogelijk om gelijktijdig de optische niveaus op de verschillende downstream(OLT) en upstream (ONT) golflengtes te bepalen voor GPON, XGS-PON en een videooverlay via vijf afzonderlijke filters. Ontoelaatbare interferentie op de lijn(zogenaamde vreemde ONT) kan worden gedetecteerd. Met de ARGUS® kan ook eencomplete ONT-simulatie met IP en prestatietests tot 10 Gbit/s worden uitgevoerdop GPON en XGS-PON.Daarnaast heeft de ARGUS® F300 vele andere testfuncties. Deze omvattenWLAN-analyzer, triple play-tests zoals VoIP, IPTV en datatests in de vorm vanupload/download, ping en traceroute, maar ook iperf of krachtigeIP-snelheidstests direct op de vezel of Ethernet. Daarnaast kan deglasvezelinspectietool worden aangesloten via USB. Hiermee kunnen krassen endefecten op optische glasvezels worden gedetecteerd en als videobeelden en intabelvorm worden weergegeven.Contact:Beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar via e-mail aan Annika Stoßhoff,annika.stosshoff@argus.info.Extra content: http://presseportal.de/pm/43169/5638539OTS: intec GmbH