Human Biome kündigt Vorhersage des ersten Mikrobioms gegen eine stille Pandemie von antibiotikaresistenten Bakterien und deren Verabreichung an die ersten Patienten in einer kontextuellen FMT-Studie zur Validierung an

WARSCHAU, Polen, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Human Biome, den Bereich der Mikrobiom-Medizin und der gesamten Epidemiologie. Antibiotikaresistenzen stellen eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Daher werden dringend neue Behandlungsmethoden benötigt. Der Arzneimittelkandidat der neuen Generation von Biotherapeutika (New Generation Biotherapeutic, NGB) hat das Potenzial, ein neues Paradigma bei der Prävention von Infektionen durch antibiotikaresistente Bakterien (ARB) zu schaffen.

„In den Jahren, in denen ich als Arzt in der hämato-onkologischen Abteilung tätig war, konnte ich große Fortschritte bei der Wirksamkeit von Krebsmedikamenten feststellen, aber auch ein zunehmendes Problem mit lebensbedrohlichen Infektionen, die sogar für 60 % der Todesfälle von Krebspatienten verantwortlich sind. Ein Viertel davon wird durch ARB verursacht. WHO und CDC warnen, dass bis 2050 jedes Jahr 10 Millionen Menschen an einer ARB-Infektion sterben werden. Die Erreger werden zunehmend resistent gegen Antibiotika, und die ARB haben sich bereits über die Krankenhausgrenzen hinaus verbreitet. Heute bin ich wirklich froh, mitteilen zu können, dass unsere Patienten diesen Kampf gewinnen können. In den letzten 10 Jahren haben wir ein natürliches, auf dem Darmmikrobiom basierendes Arzneimittel zur Beseitigung von ARB entwickelt. Jetzt haben wir eine vollständig synthetische Mikrobiom-Arzneimittelzusammensetzung vorhergesagt, und unsere KI-basierte Analyse bestätigt ihre Wirksamkeit", kommentierte Geschäftsführer und F&E-Direktor von Human Biome Jaroslaw Bilinski MD, PhD.