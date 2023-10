PSI liefert zentrales Leitsystem für das Streckennetz der Schweizerischen Südostbahn AG / PSIcontrol steuert Fahrstrom und Bahninfrastruktur in einem System

Berlin (ots) - Die PSI Software SE wurde von der Schweizerischen Südostbahn AG(SOB) mit der Lieferung des Leitsystems PSIcontrol 4.9 beauftragt. Damit sollenzukünftig alle Systeme in den Bereichen Fahrstrom und Bahninfrastruktur in einemzentralen System überwacht und gesteuert werden.Die SOB betreibt auf ihrem Streckennetz von Romanshorn am Bodensee bisArth-Goldau in der Zentralschweiz Leistungs- und Schaltposten für dieSicherstellung der Fahrstromversorgung. Zudem werden an den Bahnhöfen technischeAnlagen zur Überwachung der verschiedenen Bahnnebensysteme betrieben.PSIcontrol wird zukünftig den Betrieb und die Instandhaltung des Streckennetzesfür die Bereiche Alarmierung, Fahrstrom und Infrastruktur in einem zentralenSystem abbilden, steuern und überwachen. Damit erhält die Leitung desFahrdienstes eine Gesamtübersicht unter anderem über Meldungen oderAlarmierungen, um gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einzuleiten.Das integrierte Modul für Monitoring bietet zudem einen Überblick derangeschlossenen Infrastruktursysteme, um Interventionen durch beispielsweiseplötzliche Veränderungen in den technischen Anlagen zu vermeiden undInstandhaltungsarbeiten zu planen. Das Projekt soll im September 2024 in denoperativen Betrieb gehen.Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- undMaterialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, ÖffentlicherPersonenverkehr) und Industrieunternehmen (Metallerzeugung, Automotive,Maschinenbau, Logistik). Als unabhängiger Softwarehersteller ist PSI seit 1969Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination vonKI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltigeEnergieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativenBranchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI AppStore vertrieben. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete PSI mit über 2.200Beschäftigten in 17 Ländern einen Jahresumsatz von knapp 250 Millionen Euro.http://www.psi.dePressekontakt:PSI Software SEBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762E-Mail: mailto:bmatejcek@psi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7891/5638572OTS: PSI AGISIN: DE000A0Z1JH9

