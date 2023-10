T Mobile US dreht weiter auf

In den USA tobt ein Preiskampf auf dem Mobilfunkmarkt. Ganz vorn mit mischt die Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US. Im abgelaufenen Quartal ging der Erlös zwar etwas zurück, das Kundenwachstum stimmte aber.

Wie der US-Konzern mitteilte, hat man im zurückliegenden dritten Quartal 850.000 neue Vertragskunden hinzugewinnen können. Das waren nochmals 90.000 mehr als im Rekordvorquartal. Profitiert habe man etwa von Paketlösungen rund um das neue iPhone 15, hieß es weiter.

Weiteren Angaben zufolge erwirtschaftete T-Mobile US im zurückliegenden Dreimonatszeitraum einen Umsatz von 19,25 Milliarden Dollar. Er lag damit leicht unter dem Vorquartalswert von 19,48 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 19,32 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar nach 0,51 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Wie schon in den Vorquartalen hob das Unternehmen daraufhin die Gesamtjahresziele leicht an. So rechnet T-Mobile US nun mit 5,7 bis 5,9 Millionen neuen Vertragskunden 2023.

