Nach der Corona-Pandemie profitierte Microsoft ungemein von der Gunst der Anleger, in der Folge konnte bis November 2021 ein Anstieg an 349,67 US-Dollar realisiert werden. 2022 war dagegen von einer Konsolidierungsphase auf 213,43 US-Dollar geprägt. Ab November ging es dann aber wieder steil aufwärts, diesmal auf 366,78 US-Dollar und damit knapp über die Hochs aus 2021. Doch dieser Ausbruch entpuppte sich als nicht konsistent, Microsoft musste zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 309,45 US-Dollar zurücksetzen. Dort läuft nun seit Wochen eine stürmische Stabilisierung ab.

Chance auf inverse SKS-Formation