Amgen kappt Gewinnprognose wegen Abschreibung - Umsatzziel erneut erhöht

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat seine Gewinnprognose wegen einer Abschreibung auf eine Medikamentenhoffnung gesenkt. Im laufenden Jahr erwartet das Management nun einen Gewinn je Aktie zwischen 11,23 und 12,73 US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Thousand Oaks mitteilte. Bisher hatte sich die Konzernführung 14,30 bis 15,41 Dollar je Aktie vorgenommen.

Im dritten Quartal sackte der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 3,22 Dollar ab. Grund war eine Abschreibung in Höhe von 650 Millionen Dollar auf das Phase-1-Medikament AMG 340 zur Behandlung von Prostatakrebs. Der Konzern will dessen Entwicklung stoppen. Amgen priorisiere künftig Xaluritamig, ein anderes Krebsmittel in einem frühen Teststadium. Die Amgen-Aktie setzte ihre jüngste Talfahrt fort und verlor im US-Handel zuletzt fast 4 Prozent.