SCHANGHAI, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die World University Rankings 2024 by Subject: Business and Economics, veröffentlicht am 26. Oktober. Das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) rangiert auf Platz 25 weltweit und auf Platz 3 in China und gehört seit 3 Jahren in Folge zu den 3 besten Universitäten auf dem chinesischen Festland.

Dies kann nicht erreicht werden, ohne dass die Hochschule stark in die Fach- und Talententwicklung investiert. Wan Guohua, Professor am Department of Management Science of ACEM, wies in seiner Einführung zu den Kursen im Bereich Management und Talentförderung darauf hin, dass der Lehrplan der Hochschule einerseits den Schwerpunkt auf die Grundausbildung legt, andererseits aber auch mit der Entwicklung des Faches Schritt hält und eine breite Palette von Kursoptionen bietet. ACEM hat ein Dozententeam zusammengestellt, dass innovative Kurse (z. B. Online-Optimierung und -Lernen, Geschäftsanalyse und -anwendungen usw.) entwickelt, um den Studenten die neuesten Lernmodelle, Algorithmen und ihre Anwendungen in diesem Bereich zu vermitteln. Mehrere Studenten haben an den Forschungsarbeiten ihrer Mentoren für nationale und unternehmerische Großprojekte mitgewirkt und eine praktische Ausbildung erhalten, die ihre Forschungs- und Problemlösungsfähigkeiten erheblich verbessert hat.

Das diesjährige Ranking umfasst 909 Universitäten; im letzten Jahr waren es 870. Das Ranking für Business and Economics basiert auf denselben 18 Leistungsindikatoren, die auch in den gesamten World University Rankings 2024 verwendet werden, wobei die Ergebnisse in fünf Kategorien zusammengefasst sind.

Lehre: das Lernumfeld

30,4 Prozent

Forschungsumfeld: Umfang, Leistungen und Ansehen

31,6 Prozent

Forschungsqualität: Stärke, Einfluss und Exzellenz

25 Prozent

Internationale Ausrichtung: Mitarbeiter, Studenten, Forschung

9 Prozent

Industrie: Leistungen und Patente

4 Prozent

