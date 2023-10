Smartflash verklagt US-Patentamt im Rahmen der gegen Apple laufenden Ermittlungen wegen Betruges

London (ots/PRNewswire) - Patrick Racz, Gründer und Erfinder von Smartflash, hat

eine Klage von Smartflash gegen das Patent- und Markenamt der Vereinigten

Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) im Zusammenhang mit

Smartflashs laufender zivilrechtlicher RICO-Untersuchung gegen Apple

angekündigt.



Der Gesetz über kriminelle Machenschaften und korrupte Vereinigungen (Racketeer

Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) ist ein Bundesgesetz, das die

strafrechtliche Verfolgung von Personen und Organisationen ermöglicht, die als

Teil eines größeren kriminellen Unternehmens an illegalen Aktivitäten beteiligt

sind.