JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate hätten etwas über seinen Erwartungen und auch jenen des Marktes gelegen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Summe hätten sich damit aber nur kleinere Anpassungen an seinen operativen Schätzungen ergeben./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 15:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 15:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 52,38EUR gehandelt.