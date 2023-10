FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Eine deutlich nachlassende Inflation und eine schrumpfende Wirtschaft in der Eurozone sorgten für ein günstiges Umfeld für Anleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zuletzt um 0,13 Prozent auf 128,90 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,81 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Teuerung in der Eurozone schwächte sich im Oktober deutlich ab. Die Jahresinflationsrate fiel von 4,3 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent. Dies ist die niedrigste Rate seit Juli 2021. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, zuletzt aber im Schnitt eine etwas höhere Rate erwartet.